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   8 صفر 1448   
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    مراسل المنار: شهيد وعدد من الجرحى باستهداف الاحتلال مجموعة مواطنين في محيط مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

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