الأربعاء   
   22 07 2026   
   7 صفر 1448   
   بيروت 16:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: العدو ينفذ تفجيرين في بيت ياحون وكونين

      مواضيع ذات صلة

      صحفيو غزة… رسالة مستمرة رغم الجراح

      صحفيو غزة… رسالة مستمرة رغم الجراح

      “الجبهة الديموقراطية” بحثت مع الوزير السابق بيرم في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ودعت الى إقرار تشريعات تكفل الحقوق الإنسانية

      “الجبهة الديموقراطية” بحثت مع الوزير السابق بيرم في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ودعت الى إقرار تشريعات تكفل الحقوق الإنسانية

      الوزير حيدر: نعمل على تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية

      الوزير حيدر: نعمل على تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية