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    وزير الداخلية الإيراني بعد لقاءاته مع رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش ووزير الداخلية: تناولنا التطورات الإقليمية واجرينا نقاشات إيجابية لتوسيع التعاون بين البلدين لا سيما زيادة حجم التبادل التجاري

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