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حركة حماس: لا أساس من الصحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام بشأن نتائج انتخابات رئاسة الحركة وتدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة
19-07-2026 13:59 مساءً
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