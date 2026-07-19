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   4 صفر 1448   
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    لبنان

    رئيس جمعية قولنا والعمل الدكتور الشيخ أحمد القطان: دماء الشهداء حفظت لبنان واستعادة الأرض تكون بالمقاومة

      أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ الدكتور أحمد القطان أن دماء الشهداء أسهمت في حماية لبنان وصون أرضه، معتبراً أن استعادة الحقوق والأراضي المحتلة لا تتحقق عبر الاتفاقات والمفاوضات، بل بخيار المقاومة.

      وجاء كلام القطان خلال تقديمه، على رأس وفد من الجمعية، واجب العزاء باستشهاد علي الهادي وائل أبو حمدان، نجل شقيق عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان، في بلدة جلالا.

      وأشار إلى أن تضحيات الشهداء حفظت لبنان وثبّتت أبناءه في أرضهم، معتبراً أن المقاومة تحظى بتأييد وطني في مواجهة الاحتلال، وأن الدفاع عن الأرض يمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً.

      وختم القطان بالتأكيد على التمسك بحق لبنان في تحرير أراضيه المحتلة، معرباً عن ثقته بتحقيق ذلك بفضل تضحيات المقاومين والشهداء.

      المصدر: موقع المنار

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