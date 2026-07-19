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   19 07 2026   
   4 صفر 1448   
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    الشيخ قبلان: أغيثوا لبنان وشراكته الوطنية قبل أن تدفعه السلطة الحالية نحو جحيم فتنة لا تبقي ولا تذر

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