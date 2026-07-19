أمريكا | الرئيس اللبناني يصل واشنطن ويبدأ لقاءاته بروبيو غدا قبل اجتماعه المرتقب يوم الثلاثاء مع ترامب

وصل الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان في استقبال عون في قاعدة أندروز الجوية العسكرية مدير المراسم في وزارة الخارجية الأميركية وقائد القاعدة، إلى جانب سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حماده معوض، وممثلين عن البعثة الدبلوماسية اللبنانية.

وعقب وصوله، عقد الرئيس عون اجتماعًا مع السفيرة اللبنانية وأركان السفارة، حيث اطلع على مسار العمل الدبلوماسي وأوضاع الجالية اللبنانية والمواضيع المرتبطة بالزيارة.

ويبدأ الرئيس عون لقاءاته الرسمية غدًا باجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، على أن يلتقي الثلاثاء الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، إضافة إلى لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ومسؤولي الإدارة الأميركية.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، تتناول المباحثات “تطورات الأوضاع في لبنان، وسبل تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الأمن والاستقرار إلى مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما الجنوب، إضافة إلى البحث في انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي لا يزال يحتلها، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.”

المصدر: موقع المنار