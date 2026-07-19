ترامب بشأن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن: أمر محزن للغاية لقد فقدا حياتهما أثناء أداء واجبهما في خدمة بلدهما ولا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا