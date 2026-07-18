جولة ميدانية لفريق منظمة أطباء بلا حدود بالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل شملت بلدتي شقرا وبرعشيت بهدف تقييم الأضرار التي لحقت بشبكات المياه والصرف الصحي

في إطار تعزيز التعاون لدعم البلدات المتضررة، أجرى فريق منظمة أطباء بلا حدود، بالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، بتاريخ 15 تموز 2026، جولة ميدانية شملت بلدتي شقرا وبرعشيت، بهدف تقييم الأضرار التي لحقت بشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى معاينة الأضرار الجزئية في المستوصفات، تمهيدًا لتقديم الدعم اللازم وإعادة تأهيل المرافق المتضررة.

وتخللت الجولة توزيع 1,325 حصة نظافة، منها 900 حصة لبلدة شقرا و425 حصة لبلدة برعشيت، إلى جانب توزيع حفاضات، في إطار المساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للأهالي.

ومن المقرر أن تبدأ المنظمة، مطلع الأسبوع المقبل، بتنفيذ حزمة من المشاريع المتفق عليها في البلدتين، وتشمل:

تأمين مولّد كهربائي مستعمل بقدرة 200 KVA للبئر الارتوازي في بلدة شقرا.

تزويد بلدة شقرا بثلاثة إلى أربعة خزانات مياه، تتراوح سعة كل منها بين 30,000 و40,000 ليتر.

إصلاح خزان المياه المتضرر في بلدة برعشيت.

تأهيل محطتي تكرير المياه التابعتين لبلدية برعشيت.

إصلاح أعمال الزجاج والألمنيوم في مستوصف بيتنا في بلدة برعشيت.

تنظيم يومين طبيين في بلدتي شقرا وبرعشيت عبر خدمة العيادة النقالة.

المصدر: موقع المنار