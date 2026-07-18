كرامي احتفلت بالمدير العام للتعليم العالي المعين بالأصالة بقرار من مجلس الوزراء

احتفت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بالمدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب الذي تم تعيينه بالأصالة بقرار من مجلس الوزراء.

تم ذلك في لقاء في مكتب الوزيرة، في حضور المستشار الأول للوزيرة والمستشار لشؤون التعليم العالي الدكتور عدنان الأمين وعدد من أمناء السر في المديرية العامة للتعليم العالي وفريق عمل الوزيرة،

وعبرت الوزيرة كرامي عن فخرها وتقديرها لما يتمتع به الدكتور الخطيب من مستوى علمي وكفاءات وطاقات وخبرات في ميدان الادارة التربوية قل نظيرها، واشادت بالقيم الأخلاقية والسلوك القانوني والصفات الوطنية التي يتحلى بها ويوظفها كلها في التخطيط والإدارة وحماية جودة قطاع التعليم العالي، وطلبت منه في هذه الحقبة الجديدة من ممارسة مهامه أن يستمر في عطاءاته ومسيرته الناصعة، وأن يولي بناء البنية المؤسساتية للمديرية اهتماماً خاصاً وان يستعين بالخبرات التي تزخر بها الجامعات لكي يفعل مسار التطوير وتطبيق القانون و يبنى على ما حققه وما سيتم تحقيقه في المستقبل.

وشكر الدكتور الخطيب للوزيرة كرامي الثقة التي منحته إياها وتكللت برفع مشروع مرسوم إلى مجلس الوزراء لتعيينه، كما شكر الدكتور عدنان الأمين الذي عرف منذ الاجتماعات الأولى بينهما أنه يعمل بكل طاقاته وخبراته وشغفه لتحقيق النهوض في قطاع التعليم العالي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام