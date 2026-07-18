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    لبنان

    اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان يدين الاستهداف الإسرائيلي للمدارس

      ادان اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان بأشدّ العبارات استهداف المدارس والمؤسسات التربوية والعاملين فيها، وتدمير منشآتها، وآخرها ما تعرّضت له مدارس في الجنوب اللبناني، وما طال بعض أفراد الهيئات الإدارية والتعليمية والتربوية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المؤسسات التعليمية والعاملين فيها، وتحفظ حق الأطفال والشباب في التعلّم الآمن.

      وقال الاتحاد إنّ المدرسة ليست هدفًا في أي نزاع، بل هي مساحة للعلم والأمل وبناء الإنسان، كما أنّ المعلّمين والإداريين وسائر العاملين فيها يؤدّون رسالة إنسانية وتربوية سامية، ويجب أن يتمتعوا بالحماية الكاملة.

      وأضاف انّ الاعتداء على المؤسسات التربوية أو على أيّ من أفراد أسرتها التعليمية والإدارية يُعدّ اعتداءً على مستقبل الوطن وأجياله، ويشكل جريمة بحق التربية والإنسانية.

      كما عبّر الاتحاد عن تضامنه الكامل مع المدارس الرسمية والخاصة المتضررة، ومع إداراتها وهيئاتها التعليمية والإدارية والعاملين فيها، فإنه يدعو المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، واتخاذ خطوات جدّية لحماية المؤسسات التربوية وجميع العاملين فيها، والعمل على وقف الاعتداءات التي تطالها، وصون حق جميع التلامذة في متابعة تعليمهم بأمان وكرامة.

      المصدر: موقع المنار

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