فرنسا | إعصار صغير يخلّف دماراً واسعاً شرق البلاد ويعطل الكهرباء والنقل

خلّف إعصار صغير ضرب بلدتي فيلار وسان بريست-أون-جاري في إقليم لوار شرق فرنسا، مساء الخميس، أضراراً واسعة شملت اقتلاع الأشجار وتحطم واجهات زجاجية وسقوط خطوط الكهرباء، فيما وصفت السلطات والمشاهد الميدانية حجم الدمار بأنه كارثي.

وأظهرت اللقطات المصورة انتشار الأشجار المقتلعة على الطرق، وتناثر الزجاج والحطام، وانقطاع الأسلاك الكهربائية، ما أدى إلى إغلاق عدد من المحاور وتعطيل حركة المرور، بينما عملت فرق الطوارئ لساعات على إزالة الأنقاض وفتح الطرق المتضررة.

وأدى الإعصار إلى تطاير عربات التسوق والألواح المعدنية، واهتزاز واجهات المحال التجارية بفعل الرياح العاتية التي استمرت نحو ربع ساعة، في مشهد أثار حالة من الذعر بين السكان، كما انقلبت شاحنتان على الطريق السريع A72 نتيجة شدة الرياح.

وعلى المستوى الوطني، أسفرت العواصف الرعدية التي اجتاحت فرنسا ليل الخميس – الجمعة عن وفاة امرأة في مقاطعة هوت-فيين بعد سقوط شجرة عليها، ورجل في مقاطعة إيزار إثر حريق أشعلته صاعقة برق.

وأعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء أن نحو 53 ألف منزل ظلوا من دون كهرباء صباح الجمعة، بينهم أكثر من 4400 منزل في إقليم لوار، فيما سجل مرصد العواصف الفرنسي نحو 50 ألف صاعقة برق منذ ظهر الخميس.

كما تسببت الأحوال الجوية في اضطرابات واسعة بحركة النقل، مع إغلاق طرق وخطوط سكك حديدية بسبب سقوط الأشجار والأعمدة، ولا سيما خط سانت إتيان – ليون الذي توقف حتى منتصف النهار، فيما أُجلي 39 مقيماً من دار للمسنين في بلدة سان جوست-سان رامبير بعد تسرب المياه إلى المبنى إثر تضرر سقفه.

المصدر: وكالة يونيوز