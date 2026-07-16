حزب الله: لسنا معنيين باللائحة المنتشرة على مواقع التواصل والتي تضم عدداً من الأسماء تُتهم بالعمالة للعدو الصهيوني وزُعم فيها أنها نشرت من قبل “ناشطين مقربين” من الحزب