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   1 صفر 1448   
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    حزب الله: لسنا معنيين باللائحة المنتشرة على مواقع التواصل والتي تضم عدداً من الأسماء تُتهم بالعمالة للعدو الصهيوني وزُعم فيها أنها نشرت من قبل “ناشطين مقربين” من الحزب

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