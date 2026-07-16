حزب الله يحيي ذكرى شهداء “العصف المأكول” في ميدون… اللقيس: الاحتلال مضطر للانسحاب من لبنان

أحيا حزب الله في بلدة ميدون في البقاع الغربي ذكرى شهداء “العصف المأكول”، خلال احتفال أقيم في حسينية البلدة، بحضور عدد من العلماء، ومسؤول حزب الله في البقاع الغربي هشام حسن، إلى جانب فعاليات بلدية واختيارية واجتماعية، وعوائل الشهداء وحشد من أبناء البلدة والمنطقة.

وألقى المحلل السياسي الدكتور بلال اللقيس كلمة حزب الله، تناول فيها التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، معتبراً أن المرحلة الراهنة تشهد حراكاً سياسياً مترافقاً مع محاولات عسكرية محدودة تهدف إلى التأثير في مسار التفاهمات الإقليمية.

وأشار اللقيس إلى أن المرحلة المقبلة ستتحدد وفق مسار مذكرة التفاهم القائمة، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسب قوله، متمسكة بالالتزام بما تم التوافق عليه، وأن أي تطورات في هذا الإطار ستنعكس على المشهد الإقليمي.

وفي الشأن اللبناني، شدد اللقيس على أن “إسرائيل مضطرة إلى الخروج من لبنان”، معتبراً أن الانسحاب سيتحقق بفعل صمود اللبنانيين وقوة معادلات الردع والتفاهمات القائمة.

وأضاف أن الاحتلال يدرك، بحسب قوله، أن مستقبله هو الانسحاب، لكنه يسعى إلى الحصول على مقابل سياسي لهذا الخروج، فيما المطلوب هو انسحاب كامل من دون أثمان أو شروط.

وختم اللقيس بالتأكيد أن استمرار الاحتلال يبقي المنطقة في دائرة التوتر، معتبراً أن الانسحاب هو السبيل لتجنب المزيد من التصعيد، وأن الوقائع الميدانية والسياسية تجعل إنهاء الاحتلال أمراً حتمياً.