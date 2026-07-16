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   1 صفر 1448   
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    تقارير مصورة

    الوزير السابق بيرم من كوثرية السياد وأرزي: الشهداء عنوان العزة والمقاومة باقية رغم التحديات

    أكد الوزير السابق مصطفى بيرم أن خيار المقاومة سيبقى ثابتاً رغم الضغوط العسكرية والسياسية، معتبراً أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه في الميدان يحاول الوصول إليه عبر المسارات السياسية.

    جاء ذلك خلال حفل تكريمي للشهداء أُقيم في بلدتي كوثرية السياد وأرزي، بمشاركة شخصيات سياسية ودينية وفعاليات اجتماعية وعائلات الشهداء وحشد من الأهالي.

    وأشار بيرم إلى أن تضحيات الشهداء أثبتت أن الكرامة والسيادة تُصان بالصمود والثبات، مؤكداً أن أصحاب التضحيات هم الأحرص على الوطن ووحدته وسلمه الأهلي. كما شدد على أن محاولات منح الاحتلال أي شرعية سياسية أو تقديم التنازلات له لن تغيّر من معادلات الصراع، مؤكداً أن الاحتلال إلى زوال فيما تبقى تضحيات المقاومين راسخة في الوجدان والتاريخ.

    وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من الوحدة والتكافل والصبر، معتبراً أن إرادة المقاومة قادرة على تجاوز مختلف التحديات. كما لفت إلى أن القرى والبلدات المتضررة ستُعاد إعمارها وتعود أفضل مما كانت، مؤكداً أن الوفاء للشهداء سيبقى عنوان المرحلة وأن الحضور الشعبي في الساحات يجسد التمسك بخيار المقاومة والعزة والكرامة.

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