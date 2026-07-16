الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الأردن

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ساحة وقوف المقاتلات الأميركية ومركز القيادة والسيطرة الأميركي الجديد في غرب آسيا، داخل قاعدة الأزرق في الأردن، بصواريخ «خيبر شكن» الباليستية، وذلك ضمن الموجة الثامنة من عملية «نصر 2».

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الجيش الأميركي شنّ، الليلة الماضية، هجمات على مناطق مختلفة في إيران مستخدمًا القواعد الجوية الموجودة في الأردن، زاعمًا أن من بين الأهداف التي تعرضت للقصف محيط مستشفى لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان، ما أدى إلى إخلاء 121 طفلًا من المستشفى.

وأضاف أن هذه “ليست المرة الأولى” التي تُستخدم فيها القواعد الأميركية في الأردن لتنفيذ هجمات ضد إيران، مشيرًا إلى “الهجوم الأميركي على مدرسة ابتدائية في ميناب”، والذي أسفر عن استشهاد 168 طفلًا.

وأوضح أن مقاتلي القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري نفذوا، ضمن الموجة الثامنة من عملية «نصر 2» وتحت شعار «يا زينب الكبرى (ع)»، هجومًا صاروخيًا على موجتين استهدف ساحة وقوف المقاتلات الأميركية ومركز القيادة والسيطرة الأميركي الجديد في غرب آسيا داخل قاعدة الأزرق، باستخدام صواريخ «خيبر شكن» الباليستية، مؤكدًا تدمير الهدفين.

ودعا الحرس الثوري الشعب الأردني، إلى عدم السماح باستخدام الأراضي الأردنية لتنفيذ هجمات ضد إيران، وحثّه على مواجهة الوجود العسكري الأميركي في البلاد.

المصدر: قناة العالم