الأربعاء   
   15 07 2026   
   30 محرم 1448   
   بيروت 21:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    مفاوضات بلا ضمانات…المحادثات تحت المجهر: فهل من جديد؟

    آخر المستجدات السياسية تطلعنا عليها مراسلتنا منى طحيني.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    الاعتداءات الصهيونية تتواصل على جنوب لبنان بالتزامن مع لقاءات السلطة السياسية اللبنانية مع كيان العدو

    الاعتداءات الصهيونية تتواصل على جنوب لبنان بالتزامن مع لقاءات السلطة السياسية اللبنانية مع كيان العدو

    مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية لقناة المنار الأربعاء 15\7\2026

    مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية لقناة المنار الأربعاء 15\7\2026

    غارة إسرائيلية بين بلدتي بيت ياحون وبرعشيت جنوبي لبنان

    غارة إسرائيلية بين بلدتي بيت ياحون وبرعشيت جنوبي لبنان