رابطة معلمي التعليم الأساسي: ما أقره المجلس النيابي أعاد العدالة والمساواة بين الطلاب

توجهت “رابطة معلمي التعليم الأساسي” في لبنان في بيان لها الاربعاء “بالشكر الجزيل الى دولة رئيس مجلس النواب والسادة النواب وعلى وجه الخصوص أعضاء لجنة التربية النيابية فردًا فردًا على إقرار قانون الغاء الامتحانات الرسمية ومنح افادات لجميع الطلاب في التعليم الاكاديمي والمهني والشهادة المتوسطة”.

وقال البيان “إن الرابطة إذ تشكركم باسمها وباسم المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي وباسم طلاب الصف التاسع في كل لبنان وباسم المدارس المهدمة وكل من لم يستطع الوصول الى مدرسته بعد، تعتبر ما تقرر هو اعادة العدالة والمساواة واتاحة تكافوء الفرص بين الجميع والذي افتقدناه نتيجة القرارات غير المدروسة والبعيدة عن الواقع”.

كما توجهت الرابطة مجدداً بالشكر الى المجلس النيابي ورئيسه على اقرار فتح الاعتمادات لصرف الرواتب الست، وعسى ان تُنشر هذه القوانين فورًا في الجريدة الرسمية وأن لا تلقى أي تأخير في وزارة المالية فتُصرف الى مستحقيها اعتبارًا من أول أذار ٢٠٢٦ دون أي تأخير.

وحيت الرابطة جميع الأساتذة، المعلمات والمعلمين الذين ناضلوا في الساحات، وصبروا وثبتوا دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم وحقوق المدرسة الرسمية، مؤكدةً أن ما تحقق اليوم هو ثمرة هذا النضال المستمر، ولولا تضحياتهم ووحدتهم وإصرارهم لما أمكن الوصول إلى هذه المكتسبات.

المصدر: موقع المنار