قوى الامن حذرت من رسائل نصية احتيالية تنتحل صفة شركة لتحويل الأموال تسرق بيانات المواطنين واموالهم

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـــــلاغ التالــــي: “تُحذّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين من رسائل نصية قصيرة (SMS) احتيالية يجري تداولها، تنتحل صفة إحدى شركات تحويل الأموال، وتدّعي وجود مخالفة سير (سرعة زائدة أو وقوف ممنوع) مستحقة، وذلك باللغة الإنكليزية، وتطلب من متلقيها تسديد مبالغ مالية عبر الدخول إلى رابط إلكتروني يحمل اسم الشركة.

وتؤكّد هذه المديرية العامة أنّ هذه الرسائل والرابط المرفق بها مزيّفان، ويهدفان إلى الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية والمصرفية للمواطنين.

لذلك، تدعو هذه المديرية العامة المواطنين إلى:

عدم الضغط على الروابط الواردة في هذه الرسائل.

عدم إدخال أي معلومات شخصية أو مالية أو بيانات البطاقات المصرفية.

عدم إعادة إرسال هذه الرسائل أو تداولها.

التأكّد من أي طلب لتسديد مبالغ مالية أو الحصول على خدمة، من خلال التواصل مباشرةً مع الجهة المعنية من خلال قنواتها الرسمية فقط.

كما تهيب المديرية العامة بالمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة احتيال إلكتروني أو رسائل مشبوهة عبر منصة “بلّغ“ على الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي، أو لدى الجهات القضائية المختصة، للمساهمة في ملاحقة الفاعلين وحماية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الأساليب الاحتيالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام