منظمة الفضاء الإيرانية: قريباً إزاحة الستار عن أول قمر صناعي راداري إيراني

أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالارية، قرب إزاحة الستار عن أول قمر صناعي راداري إيراني، مؤكداً أن برنامج الفضاء الإيراني يشهد تقدماً متواصلاً في تطوير البنية التحتية، والأقمار الصناعية، والخدمات القائمة على بيانات الفضاء.

وأوضح سالارية أن العمل مستمر على تطوير مراكز التحكم بالأقمار الصناعية، ومواقع الإطلاق، والمختبرات المتخصصة، إلى جانب تنفيذ مشاريع أقمار الاتصالات والقياس، ومنها “ناهيد 2” و”ناهيد 3″، ومنظومة “الشهيد سليماني”، وقمرا “بارس 2″ و”بارس 3”.

وأشار إلى أن استخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي سيسهم في دعم قطاعات الزراعة، وإدارة الموارد المائية، والبيئة، وإدارة الأزمات، وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وأكد رئيس منظمة الفضاء الإيرانية استمرار التعاون الدولي في المجال الفضائي، ولا سيما مع الصين ضمن مشروع “تشانغي”، إلى جانب المضي في تطوير الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية، مشدداً على أن برنامج الفضاء الإيراني يتواصل بالاعتماد على القدرات المحلية، رغم التحديات والظروف الراهنة.

المصدر: قناة العالم