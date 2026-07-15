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    الشيخ عيسى قاسم: مصير المذهب الشيعي في البحرين تحت التهديد الوجودي الشديد

      أكد آية الله الشيخ عيسى قاسم أن ‏‎الحقوق السياسيّة للمواطنين الشيعة في البحرين، وعموم حقوق المواطَنة لهم صارت محل تآكلٍ شديد لا يكاد ُيبقي منها شيئاً، وقد امتدَّ الإنكار لاستحقاقها امتداداً كبيراً، واتسع اتساعاً فاحشاً، ولا مجال للتساهل في استرجاع هذه الحقوق، ولابد من استمرار الجدّية في المطالبة بها، ولابدَّ من أن يأتي اليوم الذي تعود فيه الحقوق لمستحقّيها دينياً ودستورياً.

      وقال “‏‎أمّا مصير المذهب الشيعي في البحرين وعلمائه وخطبائه وكتّابه ومعلميه وعموم مبلّغيه والمجيبين على ما يتعلق بأسسه وفقهه من أسئلة المواطنين فهو تحت التهديد الوجودي الشديد. وهذا شامل لرهائن السجون والمحاكمات الجائرة وغيرهم”.

      وأضاف “‎فهل من منكر للظلم، آمر بالمعروف، غاضب لله من شعب أو حكومة في أرض الإسلام والمسلمين العريضة؟! يا ناصر المظلومين انصرنا فإنّك أعلم بالظالمين والمظلومين من عبادك”.

      المصدر: جمعية الوفاق

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