حركة “الأمة”: اتفاق الإطار بين لبنان والعدو باطل ولبنان لن يكون إلا مقاوما



جددت حركة “الأمة”، في بيان لها، رفضها القاطع لاتفاق الإطار بين لبنان والعدو الصهيوني، مؤكدةً أن “أي محاولة لإحياء هذا المسار أو متابعته هي إجراء باطل ومرفوض جملةً وتفصيلاً، فلبنان عصيّ على كل المؤامرات التي تمثل التفافاً مشبوهاً على حقوقه وثوابته، وستسقط كل الاتفاقات المشبوهة أمام يقظة ووعي الشعب اللبناني الصامد”.

واستنكرت “بشدة الجرائم الصهيونية المتواصلة، والمتمثلة في حرق المنازل وهدم البيوت في الجنوب اللبناني، فهذه الممارسات الإرهابية تؤكد همجية العدو وعجزه، ولن تزيد أهلنا في القرى الحدودية إلا تجذراً في أرضهم وتمسكاً بخيار المقاومة”.

من جهة أخرى، دعت “الحكومة اللبنانية إلى التحرك العاجل لمعالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة، لاسيما في العاصمة بيروت”، معتبرة أن “إغراق العاصمة بالظلام يضاعف معاناة المواطنين اليومية، ويمثل تقاعساً غير مقبول عن تأمين أدنى مقومات المعيشة، فتعزيز صمود الشعب في وجه الاعتداءات يبدأ من توفير حقوقه الأساسية وحماية كرامته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام