ساحة النجمة تترقب جلسة تشريعية.. ماذا على جدول أعمال النواب؟

من أمام مجلس النواب.. مواكبة لأجواء الجلسة التشريعية والتطورات المحيطة بها، مع مراسلنا جعفر عباس.