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    بيان مسيرة صعدة يعلن النفير العام لتطهير كامل الأراضي اليمنية من الاحتلال والعمل على كسر الحصار وانتزاع كامل الحقوق

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