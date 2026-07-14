الرئيس بري يبحث مع مسؤولين أمميين تطورات لبنان والمنطقة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان ارنو. وتم البحث في آخر تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة العدو الصهيوني اعتداءاته وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار .

واستقبل الرئيس بري المبعوثة الأممية الخاصة إلى الشرق الأوسط سيغريد كاغ بحضور رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق، وعرض معها المستجدات في لبنان والمنطقة وتداعيات العدوان الاسرائيلي.

ومن زوار عين التينة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم واعضاء الهيئة.

المصدر: موقع المنار