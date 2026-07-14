10 شهداء بينهم مدير شرطة جباليا إثر غارات إسرائيلية على غزة

أفادت مصادر في مستشفيات غزة -اليوم الثلاثاء- باستشهاد 10 أشخاص بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين بجروح، بنيران إسرائيلية في مناطق مختلفة بالقطاع، منها غارة طالت نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمالا.

وأكدت وزارة الداخلية في القطاع استشهاد مدير شرطة مخيم جباليا وعدد من الضباط والأفراد بالقصف الذي استهدف نقطة شرطة في المنطقة.

كما أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن حسام الشافعي (36 عاما) وإصابة 3 مواطنين بينهم طفل وامرأة وُصفت جروحهم بالمتوسطة، إثر قصف شنه جيش الاحتلال على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي سياق متصل، استشهد الطفل معتز أبو شعر بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح.

كما أفادت مصادر في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة باستشهاد المواطن باسم مسعد إرميلات متأثرا بجروح أصيب بها إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم القادسية غربي المدينة قبل يومين.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر سلسلة من عمليات القصف المدفعي والنسف وإطلاق النار في مناطق متفرقة.

وأفاد مراسل الجزيرة بتعرض مناطق سيطرة قوات الاحتلال غربي مدينة رفح لقصف مدفعي، في حين نفذت قوات الاحتلال عمليتي نسف جنوبي مدينة خان يونس، تزامنا مع تحليق منخفض للطيران المسيّر وإطلاق قنابل إنارة في المنطقة.

وفي شمال شرقي مدينة غزة، أطلقت طائرات مسيّرة من نوع “كوادكوبتر” النار تجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في محيط مسجد المحطة بحي التفاح.

وزعم جيش العدو الإسرائيلي أنه قتل أسامة نعيم شملخ، الذي وصفه بأنه “قائد خلية في الكتيبة البحرية التابعة لحركة حماس بمدينة غزة”، بغارة نفذها أمس الاثنين.

#صورة | الشاب أسامة نعيم شملخ الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى بمدينة #غزة pic.twitter.com/XWm0pdAsbi — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 13, 2026

كما ادعى جيش الاحتلال قتله “3 مسلحين فلسطينيين بغارة أخرى شمالي القطاع”، زاعما أنهم كانوا يحاولون شن هجمات ضد قواته.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73 ألفا و232 شهيدا و173 ألفا و686 مصابا.

كما أشارت البيانات إلى أن حصيلة الضحايا نتيجة الخروقات المتواصلة منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت 1109 شهداء و3578 مصابا، إلى جانب 800 حالة انتشال.

وتأتي هذه التطورات مع استمرار القيود الإسرائيلية على حركة البضائع والمساعدات والسفر، وتواصل عمليات النسف والتدمير داخل ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة للنازحين في مختلف أنحاء القطاع.

المصدر: وكالات