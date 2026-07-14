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    داخلية غزة: استشهاد مدير مركز شرطة مخيم جباليا وعدد من الضباط والأفراد بقصف اسرائيلي على نقطة للشرطة

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