الحاج حسن: اتفاقكم لن يمر ولن يُطبّق.. ولا تنازل عن حقوق لبنان

أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن الاتفاقات المطروحة لن تمر ولن تُطبّق، مشدداً على رفض أي تسويات لا تحفظ حقوق لبنان.

وخلال كلمة له في الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله وعائلة الشهيد عباس وجدي الحاج حسن “مختار” في بلدة حوش النبي في البقاع، اعتبر الحاج حسن أن ما يجري من تنازلات يمسّ بحقوق اللبنانيين، متسائلاً عن مصير محاسبة الاحتلال على ما وصفه بالجرائم المرتكبة بحق لبنان وشعبه.

وأشار إلى أن تدمير القرى والمنشآت والاعتداء على المدنيين والعسكريين لا يمكن التعامل معه كأحداث عابرة، داعياً إلى تحمّل المسؤوليات ومحاسبة المعتدي.

وفي معرض حديثه عن الاتفاق المطروح، رفض الحاج حسن الحديث عن وجود إجماع وطني حوله، متسائلاً عن الجهات التي تؤيده في ظل اعتراض قوى سياسية ونيابية عدة عليه، بحسب تعبيره.

وقارن الحاج حسن بين الاتفاق الحالي واتفاق 17 أيار، معتبراً أن الاتفاق المطروح يحمل مخاطر أكبر، وقال: “هذا الاتفاق لن يمر ولن يُطبّق”، مؤكداً رفض أي محاولات لتسويقه أو تخفيف تداعياته.

وكان الحفل قد تخلله كلمة لعائلة الشهيد، واختتم بمجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد عباس وجدي الحاج حسن.