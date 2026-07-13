مياه الجنوب: توقف التغذية على خط توزيع مستديرة مرجان في صيدا بسبب أعمال الصيانة

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، إلى “المشتركين المستفيدين في مدينة صيدا، توقف التغذية بالمياه نتيجة أعمال صيانة على خط توزيع قطر 16 انش على دوار مرجان قبالة بنك المتوسط، بدءا من صباح غد الثلثاء من العاشرة صباحاً لغاية الثالثة بعد الظهر”.

وأشارت إلى ان “الخط يتغذى منه بشكل أساسي الأحياء من دوار ايليا إلى الكنايات، الأوتوستراد الشرقي، مروراً بجامع دوار الحريري”.

وتمنت على “المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى الحد الاقصى، الى حين الانتهاء من اعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام