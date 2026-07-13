لقاء علمائي في دارة الرفاعي في بعلبك دعا إلى ضرورة نيل منطقة البقاع حقوقها بعيدًا من أي تهميش أو إقصاء

استضاف مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ الدكتور بكر الرفاعي، لقاء علمائيا، في دارته في مدينة بعلبك، بمشاركة مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي، وفي حضور عدد من العلماء والأئمة من المنطقتين، حيث تم البحث في عدد من القضايا الوطنية والإنمائية التي تهم منطقة البقاع.

استُهلَّ اللقاء “بالترحم على روح أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقديراً لمواقفه الوطنية وللأيادي البيضاء التي كان لها دور بارز في إنهاء الانقسام اللبناني والتوصل إلى التسوية اللبنانية برعاية قطرية”، كما أثنى المجتمعون على “الدور الهادئ والدائم الذي تؤديه دولة قطر في دعم لبنان ومؤسساته، والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف والاستحقاقات”.

وتناول اللقاء الشؤون البقاعية، حيث شدد المجتمعون على “ضرورة أن تكون منطقة البقاع حاضرة بقوة في مؤسسات الدولة، وأن تنال حقوقها كاملة، بعيدًا من أي تهميش أو إقصاء، بما يعزز حضورها ودورها الوطني”.

وشدّد المجتمعون على “أهمية أن يكون قانون العفو، كما دعا إليه رئيس الجمهورية اللبنانية، عفواً عاماً وشاملًا وكاملًا، غير منقوص ولا مُفرَّغًا من مضمونه، بحيث يستفيد منه جميع المستحقين، بما يسهم في تحقيق العدالة الانتقالية، وترسيخ المصالحة الوطنية، وفتح صفحة جديدة تعزِّز الاستقرار وتدعم السلم الأهلي”.

وفي ختام اللقاء، اتُّفق على “اعتماد لقاءات تشاورية دورية تجمع مختلف مناطق البقاع، بمشاركة المؤسسات الدينية، ومديريات الأوقاف، وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، والفعاليات السياسية والاجتماعية، بهدف توحيد الرؤى، والتنسيق في القضايا الوطنية والإنمائية، وتعزيز حضور منطقة البقاع في مؤسسات الدولة، بما يخدم مصلحة أهلها ويحقق المصلحة الوطنية العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام