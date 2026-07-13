الشيخ قبلان عزى بالشيخ حمد: ما زلنا نعوّل على الحكمة والأخوة القطرية تجاه لبنان والمنطقة

تقدّم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، “باسمه وباسم الطائفة الشيعية وباقي الطوائف الكريمة في لبنان بأحر التعازي والمواساة الخالصة إلى دولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومتها وشعبها بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني”، سائلاً “الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ويمنّ على ذويه بالصبر والإحتساب عند الله”.

واعتبر انه “لا يمكننا في هذه اللحظة الأليمة إلا أن نتذكر أيادي الأمير الرّاحل بدعم لبنان المفتوح والوقوف إلى جانب أهل الجنوب والإصرار على الحقوق اللبنانية السيادية ومنع أي فتنة داخلية وتأكيد القيمة النوعية للشراكة الوطنية، فضلاً عن الدعم اللاّزم للنهوض اللبناني، ولن ننسى مواقفه التاريخية أثناء وبعد حرب 2006، حيث أصرّ على حماية لبنان وإغاثة الجنوب وزيارة الضاحية كعنوان رمزي للإنتصار الكبير وإعادة إعمار ما تدمّر، وهو الذي أكّد صفته الأبوية لغوث الجنوب وسيادة لبنان ووحدته الوطنية وعقيدته الأخلاقية، وهذا ما نشهد به للتاريخ وساحة الأبدية، والعزاء واحد والإبتهال واحد”.

وأكّد أن “ثقتنا بالأمير الشيخ تميم بن حمد تماماً مثل ثقتنا الكبيرة بوالده الأمير الراحل، وهو الذي تصدَّر قضايا نصرة فلسطين ولبنان وما يلزم للمصالح العربية بوجه العدوان الصهيوني، وهذا جوهر عقيدة دولة قطر وشعبها الطيب، وبهذه اللحظة المصيرية من تاريخ لبنان والمنطقة نؤكّد شراكتنا وثقتنا الدائمة بالأخوة القطريين سيما الأمير الشيخ حمد بن حمد آل ثاني، وما زلنا نعوّل على الحكمة والأخوة القطرية اتجاه لبنان والمنطقة، وشكراً قطر على ما قدّمت، وشكراً قطر على إغاثتها الوطنية والسيادية، وشكراً قطر من الجنوب والضاحية والبقاع وكل لبنان، ودولة قطر وأميرها وشعبها في هذا المجال نموذج الأخوة التي سابقت الدنيا لإعادة إعمار الجنوب وما يلزم للدفاع عن قضايا لبنان وسيادته الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام