لجنة أصدقاء يحيى سكاف : التفجيرات والاعتداءات الصهيونية ترتكب تحت مرأى العالم وفي ظل صمت السلطة ووزارة الخارجية

دعت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف، في بيان، السلطة في لبنان إلى مراجعة شاملة لسياستها ومواقفها، معتبرة أنها “لا تتناسب مع رأي غالبية اللبنانيين تجاه العدو الصهيوني”، داعية إلى الانسحاب الفوري من المفاوضات المباشرة وعدم الارتهان للإدارة الأميركية، التي قالت إنها “تقف بكل إمكاناتها إلى جانب كيان العدو وتدعم إجرامه”.

واعتبرت أن ما تشهده البلدات الجنوبية من تفجيرات واعتداءات على الممتلكات، يرتكبها جيش الاحتلال “تحت مرأى العالم وفي ظل صمت السلطة ووزارة الخارجية”، مؤكدة التمسك بالمقاومة، لأن “الصمت هو نوع من الاستسلام، أما نحن فلا نقبل إلا أن يعود كل شبر من جنوبنا الغالي لأهله”.

وحيّت “الأصوات والمواقف الوطنية من مختلف الأطراف السياسية والحزبية والدينية التي رفضت الاتفاق بين السلطة والعدو الصهيوني”، معتبرة أنه “يضرب العيش المشترك ويخدم المشروع الصهيوني”. كما وجّهت التحية إلى قائد الجيش العماد رودلف هيكل، معتبرة أن حضوره في هذه المرحلة يشكل أحد أعمدة الاستقرار في لبنان.

وفي الختام، استنكرت اللجنة الاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في جنوب سوريا، واحتلاله قرى وبلدات سورية وتهجير أهلها، داعية إلى موقف عربي وإسلامي موحد، والتمسك بخيار الوحدة وتوجيه الجهود لمواجهة “العدو الوحيد والأساسي”، معتبرة أن أي خلاف داخلي “يشكل خدمة مجانية للمشروع الصهيو- الأميركي”.