الفوعاني: بالإنسان نبني الوطن وبالوحدة والمقاومة نحمي لبنان

أكد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة “أمل” الدكتور مصطفى الفوعاني، خلال لقاء لكشافة الرسالة الإسلامية في بعلبك، أن “جمعية كشافة الرسالة الإسلامية ليست إطاراً كشفياً فحسب، بل هي مشروع الإمام السيد موسى الصدر في صناعة الإنسان، والمدرسة التي أرادها لتكون منارةً للتربية الوطنية والإنسانية والإيمانية، ومختبراً دائماً لإعداد أجيال تحمل هم الوطن، وتؤمن بأن خدمة الإنسان هي المدخل الحقيقي لبناء الدولة والمجتمع”.

وقال: “إن الإمام السيد موسى الصدر رأى في العمل الكشفي واحداً من أنواع صيانة المجتمع وأكثرها إنسانية، لأنه يصنع الإنسان قبل أي شيء آخر، ويؤسس لشخصية تؤمن بالحق والخير والالتزام، وتكون طاهرة القول، وطاهرة الفكر، وطاهرة العمل، فلا تعرف إلا الصدق والأمانة والانضباط والتضحية، ولا تنحاز إلا إلى الإنسان وكرامته ووطنه”.

وأضاف: “أن كشافة الرسالة الإسلامية كانت وستبقى مدرسة الرجال، ومنها خرج الشهداء والمجاهدون والمسعفون والقادة والمتطوعون الذين حملوا همّ الناس في السلم كما في الحرب، فكانوا في الصفوف الأولى حيث يكون الواجب، وحيث تكون كرامة الإنسان في مواجهة العدوان والحرمان والكوارث”.

وأشاد الفوعاني ب”تضحيات فرق الدفاع المدني في الجمعية”، مؤكداً أن “شهداء الدفاع المدني جسدوا بأفعالهم أسمى معاني الرسالة الكشفية، فكانوا يهرعون إلى مواقع الخطر لإنقاذ الأرواح، غير آبهين بالقصف أو الموت، لأنهم آمنوا بأن إنقاذ إنسان واحد هو انتصار لكل القيم التي قامت عليها الرسالة. وقال إن هؤلاء الشهداء لم يطلبوا مجداً ولا مكسباً، بل كتبوا بدمائهم ملحمة الوفاء للوطن والإنسان، وسيبقون منارات تهدي الأجيال إلى معنى الالتزام الحقيقي”.

وأكد أن “دماء الشهداء هي الأمانة التي تحفظ الوطن، وأن الوفاء لهم يكون بمواصلة الطريق الذي رسموه، وبالتمسك بخيار المقاومة والوحدة الوطنية والدولة العادلة، وبإعداد أجيال لا تعرف إلا العطاء، ولا تؤمن إلا بأن لبنان يستحق كل تضحية”.

وشدد على أن “حركة أمل ستبقى، كما أرادها الإمام السيد موسى الصدر ويقود مسيرتها دولة الرئيس نبيه بري، حركةً للوحدة الوطنية، وحركةً لحماية السلم الأهلي، وحركةً للدفاع عن الإنسان، ولن تسمح لأي مشروع أن يعبث بوحدة اللبنانيين أو أن يزرع الفتنة بينهم، لأن الوحدة الوطنية كانت وستبقى السلاح الأقوى في مواجهة كل المؤامرات”.

وقال: “إن الرئيس نبيه بري كان ولا يزال يؤكد أن لبنان لا يُحمى إلا بوحدة أبنائه، وأن الحوار هو الطريق إلى حماية الوطن، وأن قوة لبنان تكمن في جيشه وشعبه ومقاومته، وفي تمسكه بحقوقه الوطنية الكاملة، وفي رفضه لكل محاولات الإملاء أو الابتزاز أو الانتقاص من سيادته وحقوقه”.

وأكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة امل ان “العدو الإسرائيلي سيبقى، كما وصفه الإمام السيد موسى الصدر، «الشر المطلق»، وأن مقاومته ليست خياراً سياسياً عابراً، بل واجب وطني وأخلاقي وإنساني، لأن هذا العدو لا يعرف إلا لغة العدوان والقتل والتدمير، ولا يتورع عن استهداف الأطفال والنساء والمسعفين ودور العبادة والمؤسسات المدنية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقيم الإنسانية”.

وشدد الفوعاني على أن “حركة أمل كانت وستبقى في طليعة الرافضين لأي شكل من أشكال التطبيع أو التعامل مع العدو الإسرائيلي، لأن الاحتلال لا يمكن أن يكون شريكاً في سلام، ولا يمكن أن يمنح أمناً أو استقراراً، وأن كل محاولات شرعنة وجوده أو تجاوز جرائمه مرفوضة وطنياً وأخلاقياً، وستبقى القضية الفلسطينية في وجدان الحركة كما أرادها الإمام السيد موسى الصدر قضية حق وعدالة وكرامة”.

وأكد أن “المرحلة الراهنة تفرض المزيد من التمسك بالثوابت الوطنية، وبخيار المقاومة، وبالدولة الجامعة، وبالحوار الداخلي، ورفض كل ما من شأنه أن يهدد وحدة اللبنانيين أو يضعف موقفهم الوطني”، داعياً أبناء كشافة الرسالة الإسلامية إلى أن “يبقوا أوفياء لرسالتهم، أمناء على نهج الإمام السيد موسى الصدر، متمسكين بوصاياه، ومقتدين بتضحيات الشهداء، ليظلوا طليعةً في البناء كما كانوا دائماً طليعةً في التضحية والعطاء”.

واكد أن “كشافة الرسالة الإسلامية ستبقى مصنعاً للأمل، ومدرسةً للوطن، وحصناً للقيم، وأنها ستواصل أداء رسالتها في تربية الأجيال على الإيمان والوطنية والانتماء، لتبقى على عهد الإمام السيد موسى الصدر، وعلى خط الرئيس نبيه بري، وفيةً للبنان، وللشهداء، والإنسان”.