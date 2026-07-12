بالفيديو | الحرس الثوري: تدمير مركز القيادة والسيطرة في القاعدة الأمريكية بالأردن

أعلن الحرس الثوري، تدمير مركز القيادة والسيطرة وحظائر طائرات MQ-9 المسيّرة في قاعدة الأمير حسن الأمريكية بالأردن.

وقالت العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان: حاول النظام الأمريكي المجرم، بعد أن فرض إرادته على حكومة سلطنة عُمان، مساء أمس، أن يكرر تجربة سبق أن اختبرها، وذلك من خلال تحريض عدد من السفن على سلوك مسار غير قانوني جنوب مضيق هرمز، إلا أن هذا التحرك أُحبط بفضل الرد الحاسم للقوة البحرية.

ولتعويض هذا الإخفاق، شن الجيش الأمريكي، الذي يواصل استهداف الأطفال، هجمات جوية على عدد من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على السواحل الجنوبية. وكما وعدنا، فقد تلقى فوراً رداً قوياً على عدوانه.

وقد استهدف مقاتلو قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري القواعد العسكرية الأمريكية. وفي المرحلة الأولى من هذا الرد، جرى استهداف البنى التحتية والمنشآت العسكرية المهمة في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن، حيث تم تدمير مركز القيادة والسيطرة في القاعدة وحظائر الطائرات المسيّرة من طراز MQ-9 بواسطة عدة صواريخ بالستية.

إن استمرار العدوان الأمريكي ونقضه للعهود سيقابل بردود أشد وأكثر قوة.

المصدر: قناة العالم