اسبانيا | طائرات الإطفاء تحلق فوق حريق غابات مدمر في الأندلس جنوب البلاد

أظهرت لقطات جوية نشرتها القوات الجوية الإسبانية طائرات إطفاء تحلق فوق ألسنة اللهب في حريق غابات ضرب منطقة “لوس غاياردوس” بولاية الأندلس، والذي يُعد من أكثر الحرائق فتكاً في تاريخ إسبانيا الحديث.

وقال مسؤول الطوارئ في حكومة الأندلس أنطونيو سانز للصحفيين إن تطورات الليل كانت إيجابية، وأن الظروف الجوية تسمح بـ “هجوم مباشر على النيران لأول مرة”، بعد أن كانت الجهود سابقاً دفاعية فقط بسبب الرياح القوية وطبيعة الحريق.

وأسفر الحريق الذي اندلع الخميس عن مقتل 12 شخصاً من جنسيات مختلفة، معظمهم أجانب، بينهم من حوصروا في سياراتهم أو أثناء محاولتهم الفرار سيراً على الأقدام. وأوضحت السلطات أن بعض الضحايا لم يلتزموا بأوامر الإخلاء أو الاحتماء عند اقتراب النيران.

وذكرت التقارير أن الحريق أتى على نحو 6600 هكتار من الأراضي في منطقة مليئة بالوديان شديدة الانحدار يصعب الوصول إليها بالمركبات. وتشارك نحو 500 من رجال الإطفاء في عمليات إخماد الحريق بدعم من أكثر من 20 طائرة مائية.

من جهتها، وصفت مانولي راموس، وهي عضو مجلس بلدي في قرية بيدار، مشاهد الرعب التي عاشها السكان أثناء فرارهم من النيران. وقالت: “كنا مرعوبين تماماً. رأينا النيران. كان الأمر مروعاً، كالجحيم”.

وفرضت السلطات حالة الطوارئ في المنطقة، ونُقل مئات السكان إلى مراكز إيواء مؤقتة، حيث قدم الصليب الأحمر المساعدات. ولا يزال التحقيق جارياً لتحديد هوية الضحايا، بينما تشير التقديرات الأولية إلى أن الحريق بدأ نتيجة انقطاع خط كهرباء في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها إسبانيا.

المصدر: وكالة يونيوز