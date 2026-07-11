السبت   
   11 07 2026   
   26 محرم 1448   
   بيروت 20:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    تقرير مصور | أصحاب المحلات في الضاحية الجنوبية يستعيدون أعمالهم تدريجيًا

    كيف استعاد أصحاب المحلات التجارية أعمالهم في الضاحية الجنوبية .

    تقرير: حسين عواد

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    الصحة اللبنانية: 4322 شهيدا و12210 جرحى حصيلة العدوان الاسرائيلي

    الصحة اللبنانية: 4322 شهيدا و12210 جرحى حصيلة العدوان الاسرائيلي

    تقرير مصور | قبيل زيارته إلى واشنطن… عون يصعّد دفاعه عن اتفاق الإطار

    تقرير مصور | قبيل زيارته إلى واشنطن… عون يصعّد دفاعه عن اتفاق الإطار

    تقرير مصور | مبادرة أهلية في حاريص تؤكد تمسّك السكان بالحياة وإعادة النهوض

    تقرير مصور | مبادرة أهلية في حاريص تؤكد تمسّك السكان بالحياة وإعادة النهوض