السبت   
   11 07 2026   
   26 محرم 1448   
   بيروت 18:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    إسبانيا تواجه فرنسا في قمة نارية بنصف نهائي كأس العالم لكرة القدم

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    فرنسا أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم

    فرنسا أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم

    تأهل إسبانيا وسويسرا والبرتغال إلى أدوار متقدمة في كأس العالم.. وكلوب يقترب من تدريب منتخب ألمانيا

    تأهل إسبانيا وسويسرا والبرتغال إلى أدوار متقدمة في كأس العالم.. وكلوب يقترب من تدريب منتخب ألمانيا

    المكسيك وفرنسا والنرويج تتأهل في كأس العالم.. واستقالة مدرب هولندا بعد الخروج.

    المكسيك وفرنسا والنرويج تتأهل في كأس العالم.. واستقالة مدرب هولندا بعد الخروج.