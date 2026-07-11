في مشهدٍ مهيب، شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع كوكبةً من المجاهدين الذين ارتقوا شهداء دفاعاً عن لبنان وشعبه

المصدر: موقع المنار