السفارة الإيرانية في تونس تحيي مراسم تأبين الإمام الشهيد السيد علي خامنئي بحضور سياسي ودبلوماسي

في المركز الثقافي التابع لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمنطقة المنار في العاصمة تونس، اجتمع مشاركون من مختلف الأوساط لإحياء مراسم تأبين الإمام الشهيد السيد علي خامنئي. واستُهلّ اللقاء بعرض مسرحي تناول رمزية المناسبة، وجسّد مشاعر الحزن على رحيل شخصية وُصفت بأنها تركت أثرًا في مسيرة المقاومة.

وشهدت مراسم التأبين مشاركة ممثلين عن بعثات دبلوماسية، أكد عدد منهم، في كلمات أُلقيت خلال المناسبة، مواقفهم الداعمة لإيران، معتبرين أن طهران تمكنت من فرض معادلات ردع في مواجهة إسرائيل.

من جهتهم، شدد مشاركون تونسيون على أهمية الوفاء لنهج الإمام الشهيد، معتبرين أن إحياء ذكراه يجسد التمسك بالقضايا التي دافع عنها، وفي مقدمتها دعم فلسطين والمقاومة.

كما شهدت مراسم العزاء مشاركة مفتي الجمهورية التونسية، في حضور وصفه المنظمون بأنه يعكس وحدة الصف الإسلامي ويؤكد عمق الروابط بين المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي.

المصدر: موقع المنار