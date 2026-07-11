حزين تشيّع الشهيد المجاهد المهندس جعفر حسين الضيقة في موكب حاشد

شيّع حزب الله وأهالي بلدة حزين وقرى الجوار الشهيد المجاهد المهندس جعفر حسين الضيقة (هاشم)، الذي ارتقى شهيداً دفاعاً عن لبنان وشعبه، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لنهج الشهداء.

وأُقيمت للشهيد مراسم تكريمية في ساحة حسينية حزين، تخللها قسم الوفاء لدماء الشهداء، قبل انطلاق موكب التشييع الذي تقدّمته الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الرايات والأكاليل.

وحُمل نعش الشهيد على أكفّ المشيعين الذين جابوا شوارع البلدة مرددين هتافات التأييد للمقاومة والعهد بمواصلة طريق الجهاد والشهادة، وصولاً إلى روضة الشهداء، حيث أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر قبل مواراته الثرى إلى جانب من سبقه من رفاقه الشهداء.