قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه: “بتاريخ 11 /7 /2026، ما بين الساعة 8.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل رماية الطيبة – بعلبك”