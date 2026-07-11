السبت   
   11 07 2026   
   26 محرم 1448   
   بيروت 09:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه: “بتاريخ 11 /7 /2026، ما بين الساعة 8.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل رماية الطيبة – بعلبك”

      مواضيع ذات صلة

      وزير الخارجية الإيراني عراقجي يزور سلطنة عُمان على رأس وفد دبلوماسي لبحث ملف مضيق هرمز

      وزير الخارجية الإيراني عراقجي يزور سلطنة عُمان على رأس وفد دبلوماسي لبحث ملف مضيق هرمز

      الضفة الغربية: مستوطنون يعتدون على طواقم بلدية قبلان جنوب نابلس أثناء عملهم في تركيب أعمدة كهرباء

      الضفة الغربية: مستوطنون يعتدون على طواقم بلدية قبلان جنوب نابلس أثناء عملهم في تركيب أعمدة كهرباء

      روسيا تتجاوز الولايات المتحدة في تصدير الغاز إلى إسبانيا في يونيو وتصبح المورد الثاني

      روسيا تتجاوز الولايات المتحدة في تصدير الغاز إلى إسبانيا في يونيو وتصبح المورد الثاني