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    عربي وإقليمي

    بزشكيان وشريف تباحثا هاتفيا في التطورات

      تباحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عصر اليوم، هاتفيًا مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حول آخر التطورات على الساحة الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

      وحسب الرئاسة الإيرانية شدد بزشكيان على ضرورة الحفاظ على منجزات الجهود السياسية، موضحا لرئيس وزراء باكستان أن أمريكا تسعى لمنع ترسيخ الهدوء في المنطقة وان الكيان الصهيوني يسعى لإثارة التوتر.

      وقال شهباز شريف إنه تحدث مع الرئيس ​الإيراني مسعود ​بزشكيان بشأن التطورات الدائرة ⁠في الشرق ​الأوسط، وأكد مجددا ​استعداد إسلام اباد لمواصلة دورها في الوساطة.
      وذكر ​شريف في ​منشور على منصة إكس “ناقشنا ‌الوضع ⁠الآخذ في التطور في المنطقة، وشددنا على ضرورة ​ضبط ​النفس ⁠والحوار والدبلوماسية للحفاظ على ​مكاسب السلام ​التي ⁠تحققت”.

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