الشيخ جبري: الوفاء للشهداء يكون بالتمسك بخيار المقاومة وتعزيز وحدة الأمة

شدد الأمين العام لحركة “الأمة” في لبنان الشيخ عبد الله جبري على “أن الوفاء للشهداء يكون بالتمسك بخيار الجهاد والمقاومة وتعزيز وحدة الأمة ومواصلة العمل من أجل تحرير الأرض وصون الكرامة”.

موقف الشيخ جبري جاء في خلال الندوة الفكرية والسياسية التي أقامتها جمعية مراكز الإمام الخميني الثقافية – مركز بيروت، وذلك في أجواء تشييع الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي، بحضور حشد من العلماء والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية وذلك في مجمع المجتبى(ع) بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد الشيخ جبري أن “التشييع المهيب شكّل مشهداً استثنائياً عكس عمق المحبة والوفاء للشهيد وأظهر مكانته الكبيرة في نفوس الأحرار والشعوب التي رأت فيه رمزاً للثبات والالتزام بقضايا الأمة”، واعتبر أن “هذا الحضور الجماهيري الواسع رسالة تؤكد أن القادة الكبار يبقون أحياء في وجدان الشعوب بما قدموه من تضحيات ومواقف”.

وأشار الشيخ جبري إلى “أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت، وما تزال، سنداً أساسياً للقضية الفلسطينية، ولدعم لبنان في مواجهة الاحتلال والاعتداءات”، مؤكدا أن “هذا النهج القائم على نصرة المستضعفين والدفاع عن الحقوق المشروعة سيبقى ثابتاً رغم كل التحديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام