تقرير مصور | “الدم الذي أثمر”… احتفال تأبيني حاشد للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي وشهداء الهرمل

نظّم حزب الله ومركز الإمام الخميني (قده) الثقافي في الهرمل ومؤسسة الشهيد، احتفالاً تأبينياً حاشداً بعنوان “الدم الذي أثمر” للإمام القائد الشهيد السيد علي الخامنئي (قده) ولأنصاره من شهداء قطاع الهرمل، وذلك في مجمع سيد الشهداء (ع) في المدينة.

وحضر الاحتفال الوزير السابق مصطفى بيرم، ورئيس بلدية الهرمل علي طه، ومفتي الهرمل الشيخ علي طه، وكاهن رعية القاع الأب إليان نصر الله، إلى جانب علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والأهالي.

واستُهلّ الحفل بآيات من القرآن الكريم، بعد تقديم من مدير مركز الإمام الخميني (قده) الثقافي في الهرمل الدكتور علي جعفر، كما قدّمت فرقة من كشافة الإمام المهدي (عج) فقرة فنية حمل خلالها المشاركون أكاليل الزهر ولوحات وقّعت عليها عوائل الشهداء تعبيراً عن الوفاء لنهج أبنائهم ومواصلة دربهم.

وتخلل الاحتفال وضع الوزير السابق مصطفى بيرم إكليلاً من الزهر على النعش الرمزي للإمام الشهيد، قبل عزف النشيدين الوطنيين اللبناني والإيراني ونشيد حزب الله.

وفي كلمة له، استعرض بيرم محطات من حياة الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، مؤكداً التمسك بنهجه ومواصلة المسيرة التي خطّها الشهداء بدمائهم في سبيل عزة الأمة وكرامتها، ومشدداً على الوفاء لتضحياتهم والسير على دربهم.