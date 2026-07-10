القيادة العامة للحرس الثوري الايراني: الثأر لدماء الشهداء مطلبٌ حتمي

أعلنت القيادة العامة لحرس الثورة الايراني أن “الثأر لدماء شهداء الحرب مع العدو الأمريكي–الصهيوني مطلبٌ حتمي ومشروع ولن يُنسى”، لافتة إلى أن هذا المطلب “سيبقى حاضرًا حتى يتحقق العدل كاملًا، ويتم الرد بما يستحقه المجرمون، ولا سيما الجيش الأمريكي القاتل الأطفال ولن يُمحى من الذاكرة التاريخية للأمة الإسلامية وجبهة المقاومة”.

وفي رسالةٍ أصدرتها القيادة العامة لحرس الثورة، أعربت فيها عن تقديرها للحضور الحاشد للجماهير في مراسم تشييع قائد الثورة، جاء فيها أنه “لقد تحوّل الدم الطاهر للقائد الشهيد للأمة إلى نبعٍ متدفق من اليقظة والعزة والاقتدار ووحدة الأمة الإسلامية، وسيجعل إرادة الشعوب الحرة أكثر صلابةً في مواصلة هذا الطريق المضيء، كما سيقرّب أعداءها من مستقبل مليء بالهزيمة والعزلة والندم”.

هذا وأكدت رسالة الحرس أن “على القادة المجرمين في الولايات المتحدة وجميع أعداء الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة أن يدركوا أن اغتيال هذا القائد الإلهي بهذه الصورة الغادرة لن يمكّنهم أبدًا من إطفاء نور الله، أو إضعاف إرادة الشعوب المؤمنة، أو إسقاط راية المقاومة”.

المصدر: موقع المنار