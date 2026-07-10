إصابات واعتقالات بهجوم للمستوطنين على مسافر يطا جنوب الخليل

أصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، صباح اليوم الجمعة، في هجوم للمستوطنين في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجموا عائلة ابراهيم اسماعيل الجبور في منطقة حوارة بمسافر يطا، أثناء تواجدهم بأرضهم بالقرب من مسكنهم، واعتدوا عليهم ما أدى لإصابة عدد من المواطنين إثر رش غاز الفلفل بوجههم.

كما واعتدى المستوطنين عليهم بالضرب من بينهم أطفال وسيدات، ووصلت طواقم إسعاف الهلال الاحمر للموقع لتقديم العلاج لهم.

وأشارت مصادر طبية إلى نقل 7 اصابات بإسعاف الهلال الاحمر لمستشفى يطا الحكومي من منطقة حواره من بينهم اربعة نساء وطفلين ومسن بعد مهاجمة المستوطنين للعائلة.

وبينت المصادر أن المصابين في الهجوم على عائلة ابراهيم الجبور في حواره بمسافر يطا وهم المسن ابراهيم اسماعيل الجبور، وفاطمة ابراهيم الجبور، وسعاد جبريل الجبور، وروعة اسماعيل الجبور، ورهف عمر الجبور، والطفل مصطفى الجبور، والطفلة حبيبه الجبور.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الذي حضر للمكان أمن الحماية للمستوطنين، وشارك بالاعتداء، واعتقل كلا من قاسم ابراهيم الجبور ،ياسر يوسف الجبور ،ابراهيم عمر الجبور.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وشهد النصف الأول من العام الجاري 2026 تصاعدًا خطيرًا في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية، بواقع 11,074 اعتداءً، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام