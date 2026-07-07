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    وفد “الإطار التنسيقي” يصل إلى مطار النجف الأشرف للمشاركة في مراسم استقبال جثمان السيد الخامنئي

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