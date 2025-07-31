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الإكوادور | الأوضاع تعود إلى طبيعتها بعد رفع تحذير تسونامي عقب زلزال روسيا العنيف

أعلنت السلطات الإكوادورية، اليوم الأربعاء، عن عودة الأوضاع إلى طبيعتها في البلاد، وذلك بعد رفع تحذير التسونامي الذي فُرض إثر الزلزال العنيف الذي ضرب أقصى شرق روسيا مساء الثلاثاء، وبلغت شدته 8.8 درجات على مقياس ريختر، ليُعد من أقوى الزلازل المسجلة على الإطلاق.

وأكدت باتريسيا بارودي، منسقة هيئة الطوارئ الوطنية الإكوادورية (ECU 911)، أن “التحذير الذي صدر عن المعهد المحيطي والقطبي التابع للبحرية الإكوادورية (INOCAR) تم رفعه قبل ساعات قليلة، وعادت الأمور إلى طبيعتها منذ ذلك الحين”.

وكانت جزر غالاباغوس، الواقعة على بعد 1000 كيلومتر غرب السواحل الإكوادورية، من بين المناطق التي طالتها الإجراءات الوقائية، حيث تم إخلاء الشواطئ والمرافئ والمناطق المنخفضة، وأغلقت الحدائق الوطنية كإجراء احترازي بعد تسجيل موجات بلغ ارتفاعها 1.3 متر.

وأوضحت بارودي أنه “حتى اللحظة لم ترد أي بلاغات من السكان المحليين، وكل شيء يسير بهدوء تام”.

وأظهرت مشاهد من ميناء بورتو أيورا في غالاباغوس زوال مظاهر الطوارئ، حيث استؤنفت الحياة بشكل طبيعي، في حين واصل ضباط الجيش والسلطات المحلية تسيير دوريات لمراقبة الوضع وضمان السلامة العامة.

و يأتي هذا التحذير، في إطار سلسلة من الإنذارات التي أُطلقت عبر سواحل المحيط الهادئ، عقب الزلزال المدمر الذي وقع قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية على عمق 20.7 كيلومترًا، وتسبب في موجات تسونامي بارتفاع بلغ أربعة أمتار في بعض المناطق، منها ميناء سيفيرو-كوريلسك الروسي.

وقد شملت التحذيرات أكثر من اثني عشر بلدًا على طول المحيط الهادئ، من اليابان وحتى بيرو، مع دعوات لإخلاء المنازل في المناطق الساحلية، خاصة في المكسيك، كولومبيا، تشيلي، والولايات المتحدة، التي أطلقت بدورها تحذيرات واسعة النطاق.

وفي أمريكا اللاتينية، أُغلقت الموانئ، وعُلّقت أنشطة الصيد، كما حثّت السلطات المواطنين على الابتعاد عن الشواطئ.

وعلى الرغم من القوة الهائلة للزلزال، لم تُسجل إلا إصابات طفيفة وأضرار مادية محدودة في روسيا، حيث أجلي نحو 2000 شخص من المناطق الساحلية. كما أُعلنت حالة تأهب في اليابان و تمّ إخلاء محطة فوكوشيما النووية كإجراء احترازي.

يُذكر أن الزلزال الذي ضرب روسيا يُعد من بين أقوى عشرة زلازل سُجلت عالميًا، وسبقته ست هزات ارتدادية على الأقل، إحداها بلغت 6.9 درجات. كما أفاد علماء روس بأن بركان كليوتشيفسكوي بدأ في الثوران عقب الزلزال، حيث شوهدت الحمم المتوهجة تتدفق على منحدراته الغربية.

ومع عودة الأوضاع إلى الاستقرار في الإكوادور ومعظم سواحل أمريكا الجنوبية، تواصل الجهات المختصة مراقبة النشاط الزلزالي والتغيرات البحرية تحسبًا لأي تطورات.

المصدر: وكالات