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تقارير مصورة
مقابلة خاصة لقناتنا مع علي حجازي، الامين العام لحزب الراية الوطني حول مشاركته في مراسم تشييع الإمام القائد الشهيد السيد علي الخامنئي (قده)
06-07-2026 20:15 مساءً
المصدر:
موقع المنار
اخبار لبنان
الإمام القائد الشهيد السيد علي الخامنئي
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