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    الانجازات الاستراتيجية للشهيد قائد الأمة السيد علي الخامنئي (قدس سره)

      يتناول هذا الملف أبرز الإنجازات الاستراتيجية التي تحققت خلال فترة قيادة الشهيد القائد السيد علي خامنئي (قدس)، مستندًا إلى الوثائق والخطابات والمواد المرجعية المنشورة في المواقع الفارسية. ويركز الملف على المرتكزات التي حكمت إدارة الجمهورية في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والعسكرية، إضافة إلى آليات إدارة الأزمات الداخلية والخارجية، ودور القيادة في توجيه السياسات العامة للجمهورية. ويستعرض الملف الإجراءات التي اتُّخذت لتعزيز الأمن الوطني، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، ودعم الحكومات المتعاقبة، وإدارة التحديات الاقتصادية، وترسيخ مفهوم اقتصاد المقاومة، إلى جانب تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية والعسكرية، وتعزيز حضور الجمهورية الإسلامية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم قوى المقاومة في المنطقة. كما يتناول أبرز المواقف التاريخية التي شكّلت محطات مفصلية خلال فترة القيادة، ويعرضها ضمن سياقها السياسي والاستراتيجي، بما يبرز منهجية القيادة في التعامل مع التحولات والأزمات.

      الإنجازات الاستراتيجية للشهيد قائد الأمة السيد علي الخامنئي (قدس)تنزيل

      المصدر: مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير

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